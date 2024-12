Il 30 dicembre la tradizionale sfilata della “A Vecchia” a Castelbuono

Il 30 dicembre 2024, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Castelbuono ospiterà la tradizionale sfilata della “A Vecchia”.

L’evento, curato da Stefania Sperandeo in collaborazione con i ragazzi dell’oratorio San Guglielmo di Castelbuono e il gruppo Favolando, rappresenta un momento imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali.

La sfilata prenderà il via alle ore 16.00 da Piazza San Leonardo, per poi attraversare le principali vie del paese. L’arrivo è previsto alle ore 18.00 in Piazza Margherita.