Il 30 giugno, a due anni dalle elezioni amministrative, “Rigenerazione Gangi” torna in piazza

La comunità di “Rigenerazioni Gangi” che da due anni conduce l’opposizione consiliare all’amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Ferrarello torna in piazza per un incontro pubblico con tutta la comunità gangitana.

La manifestazione si terrà domenica 30 giugno 2024 presso la Piazzetta “Zoppo di Gangi” (sotto le poste) alle ore 20.00.

Sarà l’occasione per presentare il lavoro di due anni in Consiglio comunale ma anche per presentare le diverse proposte fatte per il nostro paese.

Parleranno i Consiglieri comunali del gruppo ma anche esponenti dell’associazione “Rigenerazioni Gangi” e sarà dato spazio anche a interventi del pubblico.

I gangitani sono invitati a partecipare.

I consiglieri comunali di Rigenerazioni Gangi

Maria Barreca, Giandomenico Lo Pizzo, Elisa Migliazzo, Antonino Dinolfo