Il 5 agosto presso l’ex Badia proiezione del documentario “Food for Profit”

Il Comune di Castelbuono, in collaborazione con LVIA e Slow Food Italia, organizza la proiezione gratuita del documentario “Food for Profit”, che si terrà nel cortile dell’ex badia Lunedì 5 agosto alle ore 21:00.

“Food for Profit” è il primo documentario che mette in luce il legame tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Esplora i miliardi di euro destinati agli allevamenti intensivi in Europa, che spesso maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.