Il castelbuonese Vincenzo Campo in Germania per chiudere la stagione karting 2024

Vincenzo Campo ha annunciato sui suoi canali social che concluderà la sua stagione kartistica 2024 partecipando a due importanti gare in Germania e in Italia. Dopo aver sfiorato il podio al Campionato Italiano ACI Karting, svoltosi a Lonato (BS) lo scorso settembre, ha deciso di prendere parte a una competizione internazionale sulla storica pista di Kerpen, in Germania.

La gara si terrà il 9 e 10 novembre 2024 e sarà dedicata alla categoria 100cc Pre2000, nell’ambito del trofeo internazionale “Pre2000 Cup 2024 GKC100cc.” L’evento si svolgerà in concomitanza con una competizione nazionale “RotaxMax” sotto l’egida della federazione tedesca ADAC. La gara vedrà la partecipazione di piloti provenienti da quattro nazioni: Germania, Danimarca, Italia e Belgio.

Campo sarà supportato dal suo motorista e meccanico Alessandro Maccaferri, che ha ringraziato sui social per aver organizzato questa trasferta. Campo ha inoltre voluto esprimere gratitudine ai suoi sostenitori, tra cui il Comune di Castelbuono, il Bar Club RosaNero, il Ristorante Antico Baglio e il Ristorante Vecchio Palmento.

Con l’auspicio di ottenere un buon risultato, Campo si prepara a concludere questa stagione per poi pianificare la sua prossima sfida nel 2025.