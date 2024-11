Il Comune di Isnello partner del Festival delle Filosofie: il seminario “Verità manipolate” con Carlo Baiamonte e Marco Giacalone

Il Comune di Isnello, anche quest’anno, è partner del Festival delle Filosofie Palermo, giunto alla VII edizione.

Una serie di appuntamenti culturali di grande successo e straordinaria attualità in tour per la Sicilia.

Imperdibile la tappa di Isnello, VENERDÌ 29 NOVEMBRE alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Centro Sociale, con un esclusivo seminario con proiezioni dal titolo: “Verità manipolate: Intelligenza Artificiale vs Realtà?” con la partecipazione di Carlo Baiamonte e Marco Giacalone.

In un mondo in cui l’immagine e la narrazione sono spesso distorte, “Verità Manipolate: Estemporaneous Fake” esplora i confini sottili tra realtà e illusione, cogliendo l’opacità che oggi intrinsecamente contraddistingue i flussi informativi.

La libertà di espressione e il rischio di condizionare la creatività, il depotenziamento dell’etica deontologica nell’informazione pubblica, il successo e la diffusione delle pratiche di disinformazione ma anche la libertà di utilizzare l’Intelligenza Artificiale nelle piattaforme per velocizzare le notizie.

L’IA però è anche il coraggio di sperimentarsi, di combattere le credenze e le teorie cospirazioniste.

La ricerca, la diffusione di metodologie di controllo delle fonti, la cura nelle professioni di comunicazione aiutano a dimensionare i rischi o si tramutano anch’esse in uno strumento di demonizzazione preventiva?

Attraverso una serie di immagini create o elaborate con l’IA, (stra)-ordinarie e sensazionalistiche, corredate secondo gli standard dello storytelling, si svela l’inganno, si sollecitano sinapsi ampiamente consolidate, se ne creano di nuove.

Ogni immagine è vera, è un fatto, un gioco, un frammento di realtà manipolata.

Gli interventi dei relatori mirano, in un’ottica anche di interazione con il pubblico, a sensibilizzare sui rischi delle manipolazione. Marco Giacalone esaminerà i caratteri dell’intelligenza artificiale, i punti forti e deboli; Carlo Baiamonte esaminerà i rischi correlati all’esercizio della creatività. Le proiezioni forniranno spunti, stimoli e contenuti per la discussione.

Carlo Baiamonte, insegna Filosofia nei Licei. Appassionato di fotografia e di sociologia culturale, ha svolto una lunga esperienza come formatore nel terzo settore, nella comunicazione sanitaria e nella ricerca sociale, con un interesse specifico verso le periferie urbane e i temi della marginalità. Giornalista pubblicista, curatore di blog, ha al suo attivo anche diverse pubblicazioni di libri e collaborazioni istituzionali sui temi delle pari opportunità di genere e sulla valutazione della qualità dei servizi sanitari, è responsabile degli eventi nel settore fotografia del Festival delle Filosofie.

Marco Giacalone è fondatore di MarcoMedia e docente a contratto di informatica alla LUMSA Santa Silvia. Ha lavorato per multinazionali, Ministero dei Beni Culturali e della Difesa. Consulente informatico in Sicilia per ordini di Medici, Commercialisti, Giornalisti, Biologi, Veterinari. Giornalista pubblicista.

Si ringrazia particolarmente Lympha.