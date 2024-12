Il Consiglio comunale approva all’unanimità il bilancio di previsione e due proposte della Costituente

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il Consiglio Comunale del 20 dicembre ha fatto registrare un successo per la democrazia. Il consesso ha infatti approvato all’unanimità:

1) un emendamento della Costituente al Bilancio di Previsione 2025/27 di 15000 € per il progetto di imprenditoria giovanile (zafferano e/o colture tradizionali);

2) la mozione della Costituente per realizzare il progetto di rigenerazione urbana redatto dal geometra Sergio Barreca.

Con l’emendamento approvato, avrà finalmente copertura finanziaria un progetto per giovani aspiranti imprenditori che li aiuti ad avviare un’attività legata all’agricoltura nel nostro territorio. Un messaggio di speranza, in tempi di emigrazione massiccia e di spopolamento delle aree interne, Castelbuono compreso.

La seconda approvazione unanime riguarda la rigenerazione di un angolo di Corso Umberto I, uno dei luoghi simbolo della tradizionale festa di San Giovanni. L’intervento consiste nella realizzazione e collocazione a filo pavimento di tre dischi in pietra lavica su cui verranno incise, con il metodo del pantografo, la data del 24 giugno, Festa di San Giovanni e le informazioni letterali e grafiche che riconducono alla festa, quindi quarare, brocche e bicchieri di vino tutti contornati da tralci con baccelli e foglie, assieme alle parole “Comune di Castelbuono”.

Con l’approvazione della mozione del gruppo di Minoranza della Costituente, il Consiglio dà mandato all’amministrazione comunale di rifare la pavimentazione in un angolo di paese ricco di storia che, rinnovato nell’immagine, continuerà a testimoniare tutto l’anno la bellezza e la vitalità della tradizione.

Due successi di tutto il Consiglio Comunale e non solo della proponente Minoranza consiliare, che in un momento delicato come quello dell’approvazione del Bilancio di Previsione, trova un accordo per due provvedimenti che, appena pienamente eseguiti, contribuiranno a dare nuovi stimoli al paese. In ultimo, ma non per importanza, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2025-27 nei tempi previsti dalla norma, fatto unico nel panorama politico amministrativo. Non sono mancate le criticità, come ad esempio il fatto di non aver previsto il Fondo Pluriennale Vincolato, a dire del responsabile di settore, per una questione di tempistica, cosa che lascia delle perplessità. Tuttavia, non si può non riconoscere che stavolta siamo arrivati ad approvare il Bilancio nei termini previsti. Pertanto, con le rassicurazioni che sono state previste tutte le spese obbligatorie, possiamo considerare questo traguardo un successo per l’ente.

Esamineremo ovviamente con la massima attenzione le variazioni di bilancio che avverranno nel 2025.