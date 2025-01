Il cordoglio del gruppo consiliare della Costituente per la morte del sig. Mariano Norata

(Riceviamo e pubblichiamo) – La Costituente per la Castelbuono di domani esprime il suo cordoglio per la morte del sign. Mariano Norata, testimone diretto di un tempo che ha sempre raccontato affinché la memoria fosse da monito a chi quelle stagioni non ha vissuto. Ricordiamo con affetto la sua disponibilità, in occasione della manifestazione del 25 aprile scorso, a raccontarci nei minimi particolari le traversie all’indomani dell’8 settembre del ’43, le difficoltà affrontate, non scordando di concludere con un monito affinché quelle tragiche vicende storiche non si ripetano. Lo ricordiamo per il coraggio di una scelta, quella di non combattere contro i partigiani, che lo costrinse a diventare un internato militare, ritenendola un esempio per quanti nella vita si debbano trovare di fronte a scelte difficili per le quali la strada giusta quasi mai è la più facile.