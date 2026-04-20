Il Festival del Cinema di Cefalù assegna il Premio “Earth Day” 2026 al film «La vita va così» di Riccardo Milani

Il Festival del Cinema di Cefalù annuncia l’assegnazione del Premio “Heart Day” 2026 al film «La vita va così», opera intensa e profondamente attuale co-scritta e diretta da Riccardo Milani. Il riconoscimento che celebra un cinema capace di andare oltre il racconto, trasformandosi in riflessione autentica sul rapporto tra uomo, territorio e responsabilità individuale.

La motivazione ufficiale:

“Per aver saputo dare forma cinematografica a un conflitto che non è soltanto narrativo, ma profondamente umano, restituendo allo spettatore il battito autentico delle scelte che definiscono un’esistenza. L’opera si distingue per la capacità di raccontare, con rigore e sensibilità, il rapporto tra uomo e territorio, trasformando una vicenda locale in una riflessione universale sul valore della memoria, dell’identità e della responsabilità individuale. La regia, essenziale e consapevole, costruisce un racconto in cui ogni elemento, dai silenzi ai paesaggi, contribuisce a una narrazione intensa e coerente.

Al centro, la figura di Efisio Mulas incarna il senso più profondo del “Heart Day”: il coraggio di restare fedeli a sé stessi anche quando il contesto spinge nella direzione opposta. Il suo “no” non è solo un atto di resistenza, ma una scelta etica, radicata nella storia, nella dignità e in una visione del futuro che non rinnega il passato. Il film riesce così a trasformare una decisione individuale in un gesto collettivo, capace di interrogare una comunità e, insieme, ogni singolo spettatore. In questa tensione tra progresso e appartenenza, tra opportunità e perdita, l’opera trova il suo cuore pulsante, offrendo uno sguardo lucido e privo di retorica su temi di grande attualità.

Per la forza emotiva che attraversa il racconto, per la capacità di parlare al cuore senza rinunciare alla complessità e per aver restituito al cinema il valore delle scelte autentiche, il Festival del Cinema di Cefalù conferisce il Premio “Heart Day” 2026, riconoscendo in quest’opera un esempio di cinema che emoziona, interroga e resta.”

La dichiarazione del regista Riccardo Milani:

«Sono veramente felice e orgoglioso di ricevere il premio Earth Day 2026 per questo film. Ho letto la motivazione. Sono parole importanti e spero di meritarmi questo premio. Ho cercato fino ad ora nei miei film, nelle storie che ho raccontato, nelle storie che racconto di mettere al centro di nuovo gli esseri umani, i territori in cui vivono, la cultura in cui crescono e le loro storie personali. Vi ringrazio veramente tanto. Questo Premio è un motivo di grande orgoglio, di grande felicità. Ringrazio il Festival di Cefalù. Ringrazio tutte le persone che hanno voluto darmi questo premio. Grazie ancora. Viva la terra».

Con il Premio “Earth Day”, il Festival del Cinema di Cefalù continua a valorizzare opere capaci di coniugare emozione e responsabilità, riconoscendo nel cinema uno strumento potente per interrogare il presente e immaginare nuovi orizzonti. La vita va così si inserisce pienamente in questo percorso, offrendo uno sguardo autentico e necessario su temi che riguardano tutti: la tutela del territorio, il senso di appartenenza, il valore delle scelte individuali. Un film che non si limita a raccontare una storia, ma invita ciascuno a prendere posizione.

IL PRESIDENTE DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI CEFALU’

Mario Macaluso