Il Museo Civico Castelbuono presenta: incontro finale con Serena Giordano, autrice di Disimparare l’arte

Il Museo Civico Castelbuono è lieto di invitarvi all’incontro finale con Serena Giordano, autrice del libro Disimparare l’arte. Manuale di antididattica, curato da Maria Rosa Sossai e Annamaria Guzzio.

I quattro incontri precedenti hanno offerto l’opportunità di esplorare nuove relazioni con le opere e con l’arte in generale, attraverso la lettura partecipata del testo Disimparare l’arte che, come sottolinea l’autrice Serena Giordano, “ricerca le cause del difficile rapporto tra pubblico e prodotto artistico, suggerendo una via alternativa alla pedagogia corrente che spesso disincentiva la voglia di informarsi, di sapere e, perché no, di fare arte”.

Discussioni e riflessioni

Il pubblico presente agli incontri precedenti ha condiviso la lettura di parti del libro, confrontandosi in maniera critica e appassionata su alcune delle tante questioni sollevate dal testo:

Quale significato dare al verbo disimparare, che non è un modo di rottamare il passato ma di contribuire a liberare l’arte dai luoghi comuni, preconcetti e mediazioni che la allontanano dal pubblico?

Come migliorare i metodi di apprendimento della Storia dell’arte nelle scuole, accademie, università e nei dipartimenti educativi dei musei?

Un invito alla partecipazione

Il libro, ricco di spunti, lancia delle sfide culturali e sociali alle quali non possiamo rimanere indifferenti, poiché riguardano tutte e tutti noi come componenti attivi e responsabili della società civile.

Vi aspettiamo numerosi nella Sala del Principe del Castello di Castelbuono, sede del Museo, per discutere insieme all’autrice Serena Giordano, venerdì 20 settembre 2024 alle ore 18:00.

Gli incontri Disimparare l’arte continuano il dialogo con l’arte contemporanea, avviato durante il laboratorio A tu per tu. In colloquio con l’opera d’arte curato da Annamaria Guzzio, nell’ambito delle attività 2024 del Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico.