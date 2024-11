Il Parco delle Madonie compie 35 anni

Sabato 9 novembre prossimo ricorre il 35° anno dell’istituzione del Parco delle Madonie. Il 9 novembre 1989, infatti, la Regione Siciliana pubblicava il decreto istitutivo che poneva sotto tutela, per le sue elevate caratteristiche di biodiversità, il territorio di 15 Comuni del palermitano. L’Ente Parco celebrerà questo traguardo con un fitto programma.

Sabato 9 novembre alle 10 a Petralia Sottana, a Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco (Corso Paolo Agliata, 16) è previsto un incontro per riflettere su Nuove strategie delle aree naturali protette.

Dopo i saluti del commissario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone, del direttore Giuseppe Maurici e del sindaco di Petralia Sottana Piero Polito, interverranno Francesco Picciotto, dirigente Aree Naturali Protette dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, il presidente dell’Unione dei Comuni Luigi Iuppa, Alessandro Ficile Amministratore SOSVIMA, Vito Pecoraro dirigente scolastico “Domina” di Petralia Sottana, il direttore dell’orto Botanico di Palermo Rosario Schicchi, i geologi Fabio e Alessandro Torre.

Al pomeriggio, Palazzo Pucci Martine,z sede del Parco, splendido esempio di edificio baronale del Settecento, sarà aperto alle visite del pubblico. Dalle 15 alle 19 previsti un reading letterario, le visite guidate a palazzo e figuranti in abito d’epoca in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Petralia Soprana. In occasione dell’anniversario, sabato 9 e domenica 10, dalle 10 alle 17 sarà anche possibile visitare a Petralia Soprana Villa Sgadari, altra dimora storica del Parco, su iniziativa dell’associazione “Tan Panormi” ( a ingresso libero).

A sottolineare l’anniversario, un’altra lunga serie di eventi successivi scandiranno le celebrazioni, con manifestazioni sul territorio, iniziative culturali e seminari.

A Isnello il prossimo week end (9 e 10 novembre) si svolgerà la decima edizione di “Sapori d’Autunno”, e a Pollina parte “Colori d’Autunno” con la 48esima Sagra dell’olivo e altri eventi nei giorni a seguire.

Il fine settimana successivo (15 e 16 novembre) il Museo Sottosale della Miniera Italkali di Raffo (Petralia Soprana) sarà aperto in via straordinaria (infotel 3663878751). Castelbuono organizza nello stesso week end Sapori senza Frontiere (viaggio gastronomico solidale e culturale). A Collesano negli stessi giorni andrà in scena il Cheese Fest.

Poi toccherà a Castellana Sicula che celebrerà la Festa dell’albero il 21 novembre con l’istituto comprensivo Castellana sicula -Polizzi Generosa.

Domenica 24 novembre “Musica e impegno per le Donne” a cura di Fidapa Petralie Madonie ed Auser Petralia Sottana. A Palazzo Martinez a Petralia Sottana alle 17 Concerto per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il 30 novembre e 1 dicembre a Petralia Soprana giornate commemorative in onore del 400esimo anniversario dell’attività artistica di Fra’ Umile da Petralia.

Altre iniziative saranno di volta in volta comunicate sui canali social.