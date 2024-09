Il pilota karting Vincenzo Campo ritorna a gareggiare in Italia al Campionato Italiano ACI Karting

Questo fine settimana sulla pista di Lonato (BS), si svolgerà la 5ª prova del Campionato Italiano Aci Karting. Saranno presenti le categorie 100cc e 125cc Legend Under40 e Over40, in una competizione a prova unica.

Dopo diverse esperienze nelle gare in Germania, Vincenzo Campo ritorna a competere in Italia nella categoria “100 Legend Over40”, cercando di ottenere un buon risultato.

La gara si svolgerà nell’arco di tre giorni: venerdì sono previste le prove libere, sabato altre prove libere e le qualifiche, mentre domenica ci saranno due finali. L’ultima finale assegnerà il titolo.

Campo correrà con il suo fidato team Maccaferri Racing. Sui suoi canali social, ha già ringraziato in anticipo i suoi sostenitori: il Comune di Castelbuono, il Bar Club RosaNero, Antico Baglio, Graphos e Vecchio Palmento.

Come per le altre categorie, la gara sarà trasmessa in live streaming su Facebook Aci Karting. Inoltre, sui canali televisivi Aci Sport, la competizione sarà trasmessa su: RAISPORT Canale 57 del digitale terrestre, SPORTITALIA Canale 60 del digitale terrestre e ACI SPORT TV, Canale 228 di Sky.

Infine, l’evento sarà riportato sui quotidiani, in particolare sulla Gazzetta dello Sport mercoledì 25 settembre.