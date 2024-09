Il senso dietro le parole: una serata di emozioni e bellezza al Chiostro di San Francesco – IX Reading di Poesie

Sabato 31 agosto, presso il Chiostro di San Francesco, si è svolta la IX edizione del READING DI POESIE, organizzata dall’Associazione Padre Lorenzo Marzullo- La Locanda del Buon Samaritano, con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

Il tema ispiratore di questa edizione è stato “IL SENSO DIETRO LE PAROLE”.

Sedici poeti, ciascuno con il proprio stile, hanno animato la serata, regalando emozioni e momenti di riflessione attraverso le svariate tematiche trattate nei loro versi.

Ha introdotto la serata la presidente dell’Associazione, professoressa Enza Marzullo, che ha sottolineato come la Poesia sia espressione di bellezza, di incanto, di delicatezza, e di come essa sia il frutto del germe che la Musa ispiratrice pone in ciascun poeta.

Il poeta accoglie questo seme e lo custodisce fino a quando non lo porta a compimento offrendo infine la propria “creatura”, che susciterà, a chi legge o ascolta, un sorriso, un pianto liberatorio, un sentimento di pace, di amore, di speranza, di fiducia.

Rivolgendosi alla platea, così numerosa anche quest’anno, la professoressa Marzullo ha ribadito che “in pectore” ciascuno di noi è poeta, poiché siamo tutti portatori di Bellezza e di Amore, e che ciascuno, svelando queste qualità, potrà creare attorno a sé armonia e unità.

Le letture dei versi sono state intervallate da momenti musicali, che hanno visto la partecipazione delle giovani voci ELENA DI LIBERTI e CAROLA CAPUANA, del gruppo musicale “TROPPU VERY WELL” e della soprano DEBORA MARGUGLIO, con la partecipazione di Maria Concetta Sapienza che, anche quest’anno, ha magistralmente presentato la serata.

Un ringraziamento va agli sponsor che, generosamente, hanno contribuito alla buona riuscita della serata:

Pasticceria Fiasconaro, Biscotti Tumminello, La Forgia del Gusto, Ikebana Addobbi Floreali, La Bottega del Caffè, Corama SRL, Il Sorriso Società Cooperativa Sociale.

Associazione Padre Lorenzo Marzullo