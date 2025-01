Il video del salvataggio di un daino intrappolato nella piscina dell’ex albergo Milocca

Nelle ultime ore, un video pubblicato su Facebook da Cristy Brocato ha catturato grande attenzione: il salvataggio di un daino caduto nella piscina abbandonata dell’ex albergo Milocca, nel cuore del Parco delle Madonie. L’animale, visibilmente spaventato e in difficoltà, anche a causa della presenza dell’acqua all’interno della piscina, era rimasto bloccato senza possibilità di risalire.

Il gesto di due soccorritori, che non hanno esitato a intervenire per liberarlo, è un bell’esempio di sensibilità e rispetto per la fauna selvatica. Con pazienza sono riusciti a costruire una base di appoggio per l’animale così da guidarlo fuori dalla piscina.

Questo episodio offre però uno spunto di riflessione. Il daino, introdotto nelle Madonie “per errore” nei decenni scorsi, si è oggi moltiplicato in maniera esponenziale, causando gravi squilibri all’ecosistema. Il suo impatto sulla vegetazione è significativo: il consumo eccessivo di piante e alberi giovani sta mettendo a rischio il rinnovamento delle foreste, con conseguenze per la biodiversità locale. Nonostante questo, i complimenti vanno ai soccorritori, poiché il salvataggio dell’animale era un dovere morale. Ogni essere vivente merita rispetto e aiuto in situazioni di pericolo. La gestione della fauna selvatica è una questione complessa che va affrontata con strumenti adeguati e scientificamente fondati, ma senza mai dimenticare il valore della vita.