Illustrissimi albi. Ciclo di incontri di lettura di albi illustrati a cura di Stefania Cordone

Lettura di albi illustrati dedicati ai bambini e alle bambine a partire dai 3 anni.

Ciclo di incontri gratuiti in collaborazione tra Museo Civico Castelbuono e

Biblioteca Comunale “Antonio Castelli” di Castelbuono.

secondo appuntamento

mercoledì 19 giugno 2024 ore 17.00

Sala “Padre Lorenzo Marzullo”, Biblioteca Comunale Castelbuono

Continua presso la Biblioteca Comunale “Antonio Castelli” “Illustrissimi albi”, il ciclo di incontri attorno alla lettura degli albi illustrati dedicati ai bambini e alle bambine a partire dai 3 anni, in collaborazione con il Museo Civico Castelbuono.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 17 nella sala “Padre Lorenzo Marzullo” della Biblioteca Comunale di Castelbuono.

Stefania Cordone, Responsabile del Dipartimento Educazione Museo Civico Castelbuono, leggerà l’albo illustrato I cinque malfatti, di Beatrice Alemagna, edito da TopiPittori, seguito da un momento creativo di reinterpretazione personale da parte dei bambini e delle bambine.

L’incontro è gratuito e aperti a tutti. Per i bambini e le bambine al di sotto dei 5 anni si raccomanda l’accompagnamento di un adulto di riferimento.

I cinque malfatti di Beatrice Alemagna

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di niente… Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il Perfetto.