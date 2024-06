Illustrissimi albi. Ciclo di incontri di lettura di albi illustrati a cura di Stefania Cordone

Illustrissimi albi

Lettura di albi illustrati dedicati ai bambini e alle bambine a partire dai 3 anni.

Ciclo di incontri gratuiti in collaborazione tra Museo Civico Castelbuono e

Biblioteca Comunale “Antonio Castelli” di Castelbuono.

Primo appuntamento

giovedì 6 giugno 2024 ore 17.00

Sala “Padre Lorenzo Marzullo”, Biblioteca Comunale Castelbuono

La Biblioteca Comunale “Antonio Castelli” e il Museo Civico Castelbuono danno avvio a una nuova collaborazione lanciando il progetto condiviso “Illustrissimi albi”, un ciclo di incontri attorno alla lettura degli albi illustrati dedicati ai bambini e alle bambine a partire dai 3 anni.

Il primo appuntamento si terrà questo giovedì 6 giugno alle ore 17 nella sala “Padre Lorenzo Marzullo” della Biblioteca Comunale di Castelbuono.

Ad ogni incontro Stefania Cordone, Responsabile del Dipartimento Educazione Museo Civico Castelbuono, leggerà un albo illustrato, cui seguirà un momento creativo di reinterpretazione personale da parte dei bambini e delle bambine.

Gli incontri di lettura saranno un’ulteriore occasione di incontro e condivisione in un luogo speciale come quello della Biblioteca. Sono gratuiti e aperti a tutti. Per i bambini e le bambine al di sotto dei 5 anni si raccomanda l’accompagnamento di un adulto di riferimento.

Un albo illustrato è un sistema complesso di forme, parole e figure; sulle sue pagine si incontrano un testo e delle illustrazioni, che interagiscono fra loro non in maniera descrittiva: le une completano, ampliano, approfondiscono, stravolgono il senso dell’altro e viceversa, dando vita ad un linguaggio completamente nuovo. […]

L’albo illustrato è prima di ogni cosa una forma di racconto, in cui le immagini assumono un’importanza fondamentale. Per questo diventa anche uno strumento prezioso per educare i lettori ad una varietà di stili figurativi senza fine: pittorici o fondati sul segno, figurativi o tendenti all’astrazione, vicini al cartoon o collages materici. Non ci sono limiti, se non quelli che troppo spesso gli adulti definiscono come “adatti ai bambini”. Ma davvero è possibile prevedere in che direzione si muove l’esplorazione dello sguardo infantile? Se un dovere esiste da parte dei grandi è piuttosto quello di offrire immagini diverse, lontane il più possibile da una semplicità banalizzante, per mostrare anche ai lettori più piccoli che esistono tanti modi per dire “bambino”, “casa”, “cielo” attraverso le figure. Sta a loro poi stabilire gusti e preferenze. […]

Tratto da “Forte chi legge. Leggere l’albo illustrato”

https://hamelin.net/wp-content/uploads/2017/10/materiali-cosè-lalbo-illustrato.pdf