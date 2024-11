Incentivi e agevolazioni per famiglie numerose e nuovi residenti a Castelbuono: sostegno contro lo spopolamento

Il dibattito più rilevante e delicato che oggi interessa le comunità rurali e i comuni dell’entroterra riguarda la lotta contro lo spopolamento e la diminuzione delle nascite, fenomeni che causano una continua desertificazione umana dei nostri territori.

Sociologi, economisti, politici e giornalisti si confrontano e presentano soluzioni a questo problema complesso. Infatti, lo spopolamento delle nostre comunità impoverisce il tessuto sociale, culturale ed economico, con ripercussioni sull’ecosistema e la vivibilità dei territori.

L’ Amministrazione Comunale di Castelbuono, consapevole della necessità di mettere in campo proposte e idee per arginare questo fenomeno, ha proposto al Consiglio Comunale due regolamenti per sostenere le famiglie che hanno tre o più figli e incentivare il trasferimento di nuovi residenti.

Delibera n.46 del 01/10/2024: Incentivazione del trasferimento di residenza nel Comune di Castelbuono.

Riduzione della TARI fino a un massimo di 250 € per i primi tre anni.

Esenzione dal pagamento dell’acqua e della fognatura per un massimo di 120 m³ annui per i primi tre anni

Delibera n. 47 del 01/10/2024: Agevolazioni per le famiglie con tre o più figli

Riduzione della TARI fino a un massimo di 250 € annui.

Esenzione dal pagamento dell’acqua e della fognatura fino a 120 m³ annui

Copertura totale del costo del servizio mensa e del servizio scuolabus per il trasporto scolastico fino ai 16 anni di età.

Queste misure mirano a sostenere le famiglie che desiderano avere più figli e a incentivare il trasferimento di persone che, pur avendo una loro attività o essendo dipendenti pubblici o privati, scelgono di risiedere a Castelbuono. Comunità incontaminata non solo dal punto di vista ambientale, dove ancora sussistono i valori della convivenza sociale, del saluto, della cordialità e della solidarietà.

Il Sindaco dichiara che queste due delibere devono essere interpretate non solo come agevolazioni economiche e fiscali, ma anche come una chiara dimostrazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese.

Le due proposte avanzate dall’Amministrazione comunale sono state emendate dai Gruppi Consiliari, che il Sindaco ringrazia per la loro disponibilità e sensibilità.

Auspichiamo l’avvio di un processo virtuoso tra le giovani famiglie del nostro paese e di coloro che trasferire la loro residenza nella nostra comunità.