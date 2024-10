Incidente mortale sulla statale 286 di Castelbuono, vittima un sessantenne di Caltanissetta

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 286 di Castelbuono, nei pressi del chilometro 24,2. La vittima è un uomo di sessant’anni, originario della provincia di Caltanissetta.

Secondo quanto riportato da MadonieLive, le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che l’uomo abbia perso il controllo della sua Yamaha 900, uscendo di strada in uno dei tornanti e schiantandosi contro una recinzione con filo spinato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari e messo in sicurezza l’area, causando alcuni rallentamenti al traffico.