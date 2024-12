Incontro con Babbo Natale a Castelbuono alla Sala Magnum

Non perdere l’occasione di vivere la magia del Natale! Venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 18:00 porta il tuo bambino/a a conoscere Babbo Natale. L’evento include 20 minuti di divertimento sui gonfiabili, l’incontro con Babbo Natale, la consegna della letterina, una merenda e succo. Divertimento garantito per tutti!

Prenotazione obbligatoria!

Contattaci su WhatsApp al 320/9114972 per info e prenotazioni.

📍 Ci trovi in Via Dante Alighieri 185, Castelbuono (PA).

Affrettati, i posti sono limitati! 💫