Incontro pubblico sulla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile a Castelbuono

L’Amministrazione comunale è lieta di invitare la cittadinanza all’incontro dedicato alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), giorno 14 maggio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare, un’iniziativa strategica volta a favorire la transizione ecologica e la tutela del nostro territorio.

L’obiettivo della CER è quello di trasformare i cittadini da semplici consumatori a protagonisti attivi nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, garantendo benefici economici e ambientali collettivi.

La collaborazione tra Istituzione e comunità locale rappresenta la chiave per rendere Castelbuono un territorio d’avanguardia nella gestione delle risorse energetiche. Una partecipazione attiva e consapevole sarà fondamentale per massimizzare i vantaggi a favore dell’intera cittadinanz