Indelebile: in uscita il nuovo thriller che porta le Madonie al cinema

Le Madonie diventano protagoniste di Indelebile, un thriller psicologico che ha scelto i paesaggi mozzafiato di questa terra come cornice delle sue vicende. Diretto da Simone Valentini. Tra i protagonisti spicca Giulia Dragotto, giovane attrice palermitana già nota per il suo ruolo nella serie Sky Anna, basata sull’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti.

La trama di Indelebile si sviluppa attorno al tema della memoria, con un intreccio che alterna momenti di tensione psicologica a profonde riflessioni sull’identità e sulle cicatrici del passato. L’opera, girata interamente in Sicilia, soprattutto sulle Madonie (diverse le scene girate a Castelbuono come per esempio la scena della processione e presso la piscina dell’ex hotel Milocca), riesce a coniugare il fascino del giallo con una rappresentazione inedita della cultura e dei luoghi siciliani e specificatamente madoniti. L’uscita è prevista per il prossimo 3 febbraio. Proiezione a Palermo in programma al cinema Ariston.