Iniziata la tradizionale Novena di Sant’Anna. Tutte le tappe delle processioni dal 17 al 24 luglio

La Novena di Sant’Anna, iniziata ieri 17 luglio, è una tradizione annuale che coinvolge la comunità del paese in nove processioni serali in onore della patrona Sant’Anna. Ogni sera, la processione parte dalla Chiesa della Santissima Trinità (Collegio di Maria) e attraversa diverse vie del paese, rendendo omaggio a Sant’Anna. Il percorso varia leggermente ogni giorno, permettendo ai fedeli di partecipare e pregare in diverse parti del paese. Questo evento non solo rafforza la fede religiosa, ma unisce anche la comunità in un momento di devozione e tradizione condivisa. In basso tutti i percorsi per singolo giorno:

Primo giorno (17 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Piazza Margherita – Via Roma – Via Mario Levante – Piazza S. Francesco – Via Sant’Agostino – Via Maurolico – Piazza Mina Palumbo – Via Vittorio Emanuele – Corso Umberto – Collegio

Secondo giorno (18 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Collegio Maria – Via/Piazza S. Paolo – Arco Benedettini – Via Arcomonte – Via Trapani – Piazza Margherita – Via A. Ventimiglia – Via Macello – Via Conceria – Via Giordano – Corso Umberto I – Collegio

Terzo giorno (19 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Collegio Maria – Via Benedettini – Via Sant’Anna – Piazza Margherita – Vicolo Alberghi – Via Aragona – Via/Piazza S. Francesco – Via Mangano – Salita al Calvario – Via Cappuccini – Via Leonardo Piraino – Via A. Ficile – Vicolo Olimpia – Via Gugliuzza – Corso Umberto – Collegio

Quarto giorno (20 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Giordano – Salita Guerrieri – Largo Parrocchia – Via Giovanni Cucco – Via Garibaldi – Via Sant’Agostino – Salita al Monte – Via Cappuccini – Via Petagna – Via Paradiso – Via Vittorio Emanuele – Via Capitano Di Garbo – Via Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Collegio

Quinto giorno (21 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Corso Umberto – Piazza Margherita – Via Sant’Anna – Piazza Margherita – Corso Umberto I – Salita al Monumento – Via Turrisi – Via Anitra – Via Collotti – Vicolo Olimpia – Piazza – Via Ficile – Via Errante – Via Abruzzo – Piazza Mina Palumbo – Via Belvedere – Via Esperidi – Via Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Collegio

Sesto giorno (22 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Corso Umberto I – Via Di Stefano – Via Giovanni Cucco – Via Antonio Spallino – Via Belvedere – Piazza Mina Palumbo – Via Mariano Raimondi – Santa Croce – Via Morvillo – Via Falcone – Via Attanzio – Via Tenente Forte – Via Alessandro – Vetriera – Via San Niccolò – Via Giardini – Via Cefalù – Via Principe Umberto – Piazza Matteotti – Corso Umberto I – Collegio

Settimo giorno (23 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Corso Umberto I – Piazza Matteotti – Via Vittorio Emanuele – Via Sergente Carollo – Vicolo Olimpia – Via Antonio Ficile – Via Giovanni Guzzio – Via Vittorio Emanuele – Piazza Mina Palumbo – Via Mustafà – Piazza Matteotti – Corso Umberto I – Collegio

Ottavo giorno (24 luglio)

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Roma – Via Mario Levante – Via Cavour – Via Paradiso – Piazza San Leonardo – Via Llivolsi – Piazza Matteotti – Via Giardini – Piazza Schicchi – Piazza Mina Palumbo – Via Puglisi – Piazza Matteotti – Via Principe Umberto – Corso Umberto I – Collegio

Celebrazioni Eucaristiche dal 17 al 24 luglio

Cappella Palatina: ore 7:00 Coroncina, ore 7:30 Messa, ore 8:30 Messa

Chiesa del Collegio: ore 7:00 Coroncina, ore 7:30 Messa