Interrogazione urgente sul pagamento del ticket per le visite specialistiche presso la struttura di Sant’Antonino in Castelbuono

Riceviamo e pubblichiamo in basso l’interrogazione indirizzata al sindaco e per conoscenza agli altri organi dell’amministrazione, del gruppo consiliare Costituente per la Castelbuono di Domani in al fatto che non è più possibile pagare, al personale messo a disposizione del Comune, il ticket per le visite specialistiche e che adesso occorre utilizzare i sistemi a pagamento presso esercizi pubblici con l’aggravio del costo di €.2,50 per ciascuna richiesta;

I sottoscritti Consiglieri comunali Lorenzo Aquilino, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Domenico Prisinzano del Gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,

premesso che

hanno appreso e constatato di persona che presso la struttura sanitaria di Sant’Antonino non è più possibile pagare, al personale messo a disposizione del Comune, il ticket per le visite specialistiche e che adesso occorre utilizzare i sistemi a pagamento presso esercizi pubblici con l’aggravio del costo di €.2,50 per ciascuna richiesta;

ritenendo

questa nuova situazione, che perdura da più di un mese, palesemente dannosa per i cittadini, interrogano la S.V per sapere:

quali sono stati i motivi che hanno generato questo inaccettabile stato di fatto, che mina il diritto alla salute;

cosa intende fare l’amministrazione per eliminare velocemente questa vessazione nei confronti dei nostri cittadini.

Si chiede risposta orale al prossimo Consiglio comunale del 07/06/2024. Ringraziando, porgono distinti saluti.

Castelbuono, 04.06.2024

FIRMATO

Annunziata Cangelosi Lorenzo Aquilino Maria Ippolito Domenico Prisinzano