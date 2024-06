Intitolazione di un tratto di via Vittorio Emanuele al partigiano Cristoforo Carabillò

Presentazione del libro “La neve e il sangue” di Giulia Cacciatore e intitolazione di una via al partigiano Cristoforo Carabillò

Sabato 22 giugno alle ore 18, presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo”, verrà presentato il libro La neve e il sangue. La Resistenza letteraria di Gesualdo Bufalino di Giulia Cacciatore, che tratta anche la profonda amicizia tra il grande scrittore Bufalino e il partigiano castelbuonese Cristoforo Carabillò, ucciso barbaramente dai fascisti a Reggio Emilia il 3 febbraio 1945. Interverranno alcuni rappresentati dell’ANPI, del Partito Democratico del movimento Democratici per Castelbuono del movimento Costituente per la Castelbuono di domani e della Consulta giovanile di Castelbuono. Dialogherà con l’Autrice il professore Giuseppe Spallino, biografo del partigiano Carabillò, il cui ampio saggio che ricostruisce la vita, l’attività partigiana e il processo sull’omicidio è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.

A seguire ci sarà l’intitolazione di Via Cristoforo Carabillò nel tratto di via Vittorio Emanuele tra piazza Minà Palumbo e via padre Gaetano Tumminelli, nonché la scopertura di una targa marmorea nella casa nativa del partigiano.

Il nostro concittadino fu sottotenente dei Bersaglieri presso la Caserma Cialdini della città di Reggio Emilia, fu martire della Patria e morì alla giovanissima età di 28 anni lottando eroicamente per gli ideali di libertà contro il nazifascismo, ponendo in essere azioni di attività partigiane.

L’Amministrazione Comunale di Castelbuono ha accolto con piacere la proposta formulata dal professore Spallino, protocollata il 20 novembre 2019, di dedicare una strada al partigiano Carabillò proprio nel tratto in cui egli è nato con l’apposizione di una targa commemorativa, condividendo l’esigenza di non dimenticare mai l’atrocità delle dittature e ritenendo che sia obbligo morale ricordare i castelbuonesi che hanno pagato con la loro vita gli ideali di libertà e democrazia.