Ippo Club vola oltre gli ostacoli alla finale regionale Progetto Sport

In foto: I finalisti regionali Elisa Restivo e Stefano Mazzola

L’ippo club di Cefalù ha preso parte all’edizione 2024 del progetto sport svoltosi in diversi comuni della Sicilia. Nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 presso il maneggio Taytu di Palermo, penultima tappa prevista, gli allievi dell’associazione sportiva si sono distinti nelle varie categorie del salto ostacoli. Il giovane cavaliere castelbuonese Stefano Mazzola, in sella ad Anna Suzanne, ha conquistato il gradino più alto nella categoria LB 80 e un terzo posto in seconda giornata. Elisa Restivo, in sella alla sfavillante S.O Frankie, si è classificata terza nella categoria LB 100 di entrambe le due giornate. I risultati di Stefano Mazzola ed Elisa Restivo di questa e delle precedenti tappe hanno garantito la loro presenza nella finale di Campionato che si svolgerà ad Augusta presso l’ADIM nei giorni 7 e 8 Settembre e che regalerà la possibilità di selezione per la finale nazionale a Cattolica, in provincia di Rimini. Buone le prospettive per la finale regionale anche per la giovane cefaludese Giulia Fiasconaro in sella a Rebell, che ottiene un buon piazzamento in LB 80 della classifica generale.

Nelle stesse giornate buoni i risultati per Marta Lucchese in sella a Principessa. Il binomio, all’esordio, ha preso parte a diverse categorie LB 50,LB 60, LB70. Infine l’amazzone Serena Gulioso, in sella ad Etienne di Valleversi, ha esordito nella categoria LB 90 ottenendo un meritato secondo posto. L’istruttore Emanuele Coco si congratula con gli allievi per le ottime prestazioni, confermando il buon livello raggiunto negli ultimi anni, che ha permesso loro di competere ai livelli piu alti dello sport equestre nazionale. Un mix di agonismo e passione contraddistingue ogni allievo dell’associazione cefaludese impegnata proprio in questi giorni alle Ponyadi 2024 KEP Italia presso l’Arezzo Equestrian Centre al seguito dell’istruttore, settore pony, Filippo Serio. Un evento, quest’ultimo, multidisciplinare e dedicato al mondo del pony che vedrà impegnati amazzoni e cavalieri di tutta Italia. Ad istruttori ed allievi vanno i nostri complimenti e un grande in bocca al lupo per gli eventi in calendario, con l’augurio di vedervi presto “volare oltre gli ostacoli” di Cattolica.