Isnello, Itinera. Sabato seminario sulla rigenerazione urbana ed economica dei borghi col prof. Gioacchino Fazio

Sabato 19 ottobre, sempre alle ore 18.30 presso l’Aula del Centro Sociale, proseguono i “seminari dialoganti” di Itinera, promossi da Lympha.

Il Professore Gioacchino Fazio dell’ Università degli Studi di Palermo parlerà degli strumenti di rigenerazione urbana per i piccoli borghi.

A partire dall’analisi delle buone pratiche in grado di rendere i luoghi attrattivi anche economicamente, verranno illustrati degli esempi siciliani virtuosi.

Sarà un incontro molto importante per gli operatori economici e i cittadini madoniti ai quali, insieme alle istituzioni, spetta di sapere cogliere l’opportunità di vedere il futuro nelle tradizioni che i luoghi custodiscono per tentare e riuscire in un riscatto necessario.

Sara anche possibile visitare il Museo del ricamo “Trame di Filo”, presso il Centro Sociale.