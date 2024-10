Isnello: La comunità ecclesiale e l’associazione “Amici di Elisa” accolgono il cardinale Gualtiero Bassetti nel centenario dell’Istituzione Teresiana

“La Comunità Ecclesiale, l’Istituzione Teresiana e l’Associazione “Amici di Elisa” si preparano ad accogliere Sua Eminenza il Sig. Cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della C.E.I. e Vescovo Emerito di Perugia.

Nel centenario dell’approvazione dell’Istituzione Teresiana, fondata dal sacerdote martire San Pedro Poveda in Spagna, ad Associazione Internazionale di fedeli, si celebra la santità della Venerabile Elisa Giambelluca figlia di questa terra ed esempio di vita eroica nell’esercizio delle sue virtù umane e cristiane.

Il programma è un invito rivolto a tutti per vivere i momenti celebrativi e formativi come proposta di crescita spirituale”.