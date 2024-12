Isnello. oggi 6 dicembre, ore 21.00, assemblea pubblica sul progetto Itinera

Il Comune di Isnello, con l’Associazione di Promozione Sociale South Working – Lavorare dal Sud, Partners del Progetto, con la collaborazione degli esperti di settore dell’Aps BitMup Rigenerazione, Innovazione, Transizione, rappresenteranno gli obiettivi che il Progetto Itinera si propone di realizzare, partendo dalla rigenerazione dell’immobile di Piazza Mazzini (ex Poste), che verrà inteso come uno spazio urbano dedicato ai servizi turistici, al ritrovo culturale e lavorativo, nel cuore della nostra cittadina, in piazza Mazzini.

Fondamentale sarà la partecipazione attiva della Comunità: oltre al coinvolgimento di coloro che hanno ottenuto il finanziamento per l’avvio di nuove attività, il Progetto si propone, infatti, di coinvolgere tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni, i gruppi informali e gli stakeholders operanti sul territorio al fine di raccogliere idee, suggerimenti e visioni per uno sviluppo locale e territoriale sostenibile.

La partecipazione è il metodo virtuoso per costruire ad una visione condivisa e sostenibile per il nostro territorio.

Programma:

– Saluti e introduzione al Progetto Itinera, Marcello Catanzaro Sindaco

– Presentazione dello spazio di coworking, a cura di Mario Mirabile di Soutworking – Lavorare da Sud

– Mappatura della comunità e percorsi partecipativi per lo sviluppo sostenibile dei luoghi, a cura di Bitmup APS

– Verso una cooperativa di comunità…

– Presentazione nuove iniziative imprenditoriali finanziate da Itinera

– Dibattito

Modera, Ass. Luciana Cusimano

Sarà possibile, inoltre, incontrare gli esperti di Bitmup anche durante la giornata di SABATO 7 DICEMBRE, dalle 16.00 alle 18.30, sempre presso i locali del Centro Sociale, pertanto si invita a concordare un appuntamento direttamente nel corso dell’incontro di domani o contattando l’Ass. Luciana Cusimano al numero +39 3293558673.