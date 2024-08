Isnello. Questa sera, alle ore 21.30, torna l’appuntamento col Cinema “Sotto un Cielo di Stelle”, in Piazza S. Giovanna D’Arco

Assisteremo alla proiezione de “Le otto montagne”, un film del 2022 scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017 di Paolo Cognetti, ha vinto il premio della giuria al 75º Festival di Cannes e 4 David di Donatello, tra i quali quello per il miglior film.

Una storia molto intensa, magistralmente interpretata da Alessandro Borghi e Luca Marinelli, che parla di amicizia e senso della vita, della montagna come luogo e filosofia di vita, in cui ritrovarsi e scegliere di vivere.

Scopriremo la leggenda delle “otto montagne” come percorso di ricerca di se stessi e metafora degli obiettivi che ognuno di noi si pone e dell’ equilibrio necessario per puntarvi e raggiungerli, della strada necessaria da compiere senza fermarsi sapendo anche dove e come soffermarsi.

Un film che offre tanti spunti e chiavi di lettura aperte che spetta a ciascuno fare proprie e interiorizzare e che sarà piacevole condividere insieme.

Vi aspettiamo!

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura

Luciana Cusimano