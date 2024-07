Isnello, Sotto un Cielo di Stelle. Il programma estivo del comune di Isnello

“Isnello, sotto un Cielo di Stelle”, il palinsesto delle manifestazioni culturali estive del Comune di Isnello, giunge alla 5° edizione.

Diversi momenti aggregativi e sociali andranno a potenziare l’offerta culturale sul territorio, rispondendo alla aspettativa dei cittadini e dei visitatori di vivere pienamente Isnello.

Gli eventi, che abbracciano tutti i generi culturali e artistici, sono adatti a un pubblico vario e di tutte le età.

Si è valorizzata la libera iniziativa delle realtà associative locali (Proloco Isnello, Gruppo AVIS, Consulta Giovanile di Isnello , Storica Banda Musicale “Francesco Bajardi” di Isnello, Coro Anima Gentis) e quella del territorio madonita e della provincia di Palermo.

Quest’anno ci si avvale anche di importanti patrocini ottenuti grazie a una progettazione mirata e di qualità: MAECI – Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero della Cultura, ARS, Assessorato Regionale alle Autonomie locali e alla Funzione Pubblica, Assessorato Regionale al Turismo e Città Metropolitana Palermo.

La rassegna cinematografica “Cinema Sotto un Cielo di Stelle” è caratterizzata da titoli che richiamano ai valori della universalità dei diritti civili (Stranizza damuri (2022) di G. Fiorello), all’importanza del senso di appartenenza (Le otto montagne Premio David di Donatello 2023 con L. Marinelli e A. Borghi) e che esaltano tutte le arti visive nella forma trionfale del musical che celebra la diversità (Cats, di T.Hooper).

La produzione teatrale di punta “Across the Beatles, musical inedito scritto e diretto da Giò Di Tonno e Ugo Bentivegna per La valigia dell’ Attore Produzioni aprirà la stagione, domenica 28 luglio, con un cast composto da 15 artisti (tra attori, cantanti, ballerini) che emozioneranno il pubblico al ritmo di rock psichedelico e coinvolgenti canzoni che attraversano temi quali l’amore, la pace, la guerra, la rivoluzione, il tutto ricreando le atmosfere degli anni 60 con la colonna sonora dei Beatles che ha accompagnato e continua ad accompagnare i cambiamenti della nostra epoca.

Per le famiglie e i bambini, in esclusiva, il cantautore e Regista Gianluca Lalli, il 4 agosto al tramonto, metterà in scena lo spettacolo interattivo ed educativo “Il Cantafavole”, un concerto che prende ispirazione dagli scritti di Gianni Rodari, con un occhio rivolto all’inclusività, la solidarietà e l’ecologia.

La Consulta Giovanile di Isnello organizza per San Lorenzo una lunga notte di manifestazioni culturali e spettacoli musicali che animeranno l’intero paese.

Lo spettacolo musicale “La cannila e lu cirinu”, è un repertorio di canzoni originali, composte dagli esecutori del gruppo CorAlia, sui temi di “paci, amuri, natura, rispettu, armonia”.

Nell’Anno del Turismo delle Radici, la serata del 8 agosto andrà a valorizzare la tradizione unica delle “frottole” isnellesi, Patrimonio Immateriale della Regione Siciliana, grazie al M.A.Sottile, il Coro Anima Gentis e la Storica Banda Musicale F.Bajardi e la Proloco che si occuperà delle degustazioni dei piatti tipici della tradizione, come omaggio a quanti pur emigrando portano sempre Isnello nel loro cuore.

Spazio alla musica d’orchestra con il tradizionale Concerto d’Estate della Banda e con altre formazioni da camera dirette dal M.G.Testa ma anche a importanti concerti jazz con i Gomalan Brass e M.Pierobon, Lino Patruno, i Sicily Ensemble in uno straordinario omaggio a Piazzolla e il M.G.Gebbia e D.Spitalieri in una imperdibile conferenza-concerto sulle stelle e il desiderio, il tutto a cura dellAss. Lympha nell’ambito del progetto Itinera.

La performance musical-poetica “Ogni felicità sui vostri cammini” dei Liquid Moon Acoustic Project, in programma il 23 agosto, alternerà momenti di declamazione delle poesie scritte da Roberto Crinò a momenti di esecuzione musicale di brani di chiara fama tratti dal repertorio nazionale e internazionale e alcuni inediti, coerenti con il filo tematico-narrativo delle liriche spaziando tra successi del Pop e Rock anni ’70, ’80, ’90 rivisitati in chiave acustica (Depeche Mode, Peter Gabriel, David Bowie, Elton John, Stewie Wonder, Rem, Radiohead, U2, Frankie goes to Hollywood, Kiss, ACDC, Editors, PFM, Pino Daniele, Zucchero, Bob Marley, Michael Jackson, Police, Phil Collins, Beatles, Creedence e altri).

In esclusiva, si aggiungono due nuove rassegne culturali: “Tanti modi di dire Sax” a cura di Moger Arte e Cultura e “Mediterraneo, un Mare di Culture” in cui il tema dell’accoglienza, dell’inclusione e del sincretismo culturale sarà oggetto di dibattiti, momenti musicali polistrumentali con Michele Piccione, il 24 agosto, e la Marnostrum Ensemble, il 1′ settembre. Spazio anche a laboratori artigianali e gastronomici inclusivi che porranno in relazione i nostri giovani con quelli del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione della Città Metropolitana di Palermo.

Una lunga estate da vivere ad Isnello, Sotto un Cielo di Stelle.

Di seguito, il programma nel dettaglio:

LUGLIO

Dom 28: Musical “ACROSS THE BEATLES”, per la regia di U. Bentivegna e G. Di Tonno, Comp. La Valigia dell’Attore. P.zza P. Impastato, ore 21:30.

Mer 31: “Un tuffo nel passato” – Giochi Antichi, a cura della Consulta Giovanile di Isnello in onore di San Giovanni Bosco. Da Piazza dei Caduti a Piazza P. Impastato, ore 21:30.

AGOSTO

Ven 2: Cinema “Sotto un Cielo di Stelle”. STRANIZZA D’AMURI (2023) di G. Fiorello. Piazza S. Giovanna D’Arco, ore 21:30.

Sab 3: “Immagini in movimento – Viaggio tra Fotografia e Cinema” con Massimiliano Ferro e Totò Cascio. Piazza G. Strada, ore 19:00.

Dom 4: “Il Cantafavole”. Spettacolo ispirato dalle favole di Gianni Rodari, di e con G. Lalli. Piazza G. Strada, ore 19:00.

Mer 7: ITINERA – Concerto Jazz “Brass Night” con M. Pierobon (Gomalan Brass) & G. Candela Ensemble. A cura di Ass. Lympha, P.zza P. Impastato, ore 21:30.

Gio 8: “Ritorno alle Radici. La gente di Isnello e gli Inni Sacri delle Frottole. Itinerari, apporti e legami di identità culturale”, con il patrocinio del MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’Anno del Turismo delle Radici, con la partecipazione del M. A. Sottile, del Coro Anima Gentis e della Storica Banda F.Bajardi. Degustazione della tradizionale pasta al macco di fave, a cura della Proloco Isnello APS. Piazza dei Caduti, dalle 21:00.

Ven 9: Rassegna musicale “Tanti modi di dire Sax”: “Memorias de las Americas”, Triskeles Saxophone Quartet & G. Potenza (pianoforte), a cura di Moger Arte & Cultura. Chiesa della SS. Annunziata, ore 19:00.

Sab 10: “La lunga Notte di San Lorenzo” Dal tramonto all’alba, a cura della Consulta Giovanile di Isnello. Presentazione del libro “Scendo alla prossima. Lima: la capitale del Perù” di C. Di Gesaro. Gruppi folk itineranti. SIRAH in Concerto. Dj Set. Visite guidate. Dalle ore 18:30 all’alba. Piazza P. Impastato – Piazza G. Strada.

Dom 11: XXXVI Festa A.V.I.S. P.zza dei Caduti, dalle ore 18.00.

ITINERA – Concerto “Lino Patruno Jazz Show”. A cura di Ass. Lympha. P.zza P. Impastato, ore 22:00.

Mar 13: Concerto d’Estate, a cura della Storica Banda “F.Bajardi”. Piazza dei Caduti, ore 21:30.

Ven 16: Serata osservativa. A cura dell’Associazione Astrofili Isnello “G. Piazzi”. Piazza G. Strada, ore 22:00.

Sab 17: Concerto del “Wind Quartet S. Cecilia”, diretto dal M. G. Testa, a cura dell’Ass. Cult. Musicale S. Cecilia APS Cefalù. Chiesa SS. Annunziata, ore 21.30.

Dom 18: Spettacolo musicale “La cannila e lu cirinu” con testi originali in siciliano e musiche originali, a cura dei CorAlia. P.zza P. Impastato, ore 21:30.

Mer 21: Rassegna musicale “Tanti modi di dire Sax”: Duo RomAnce – Sax e Fisarmonica, a cura di Moger Arte & Cultura. Piazza S. Giovanna D’Arco, ore 21:30.

Gio 22: Cinema “Sotto un Cielo di Stelle”. LE OTTO MONTAGNE (2022) – Premio David di Donatello con A. Borghi e L. Marinelli. P.zza S. Giovanna D’Arco, ore 21:30.

Ven 23: Spettacolo di Musica e Parole “Ogni Felicità sui vostri cammini” della Band Liquid Moon Acoustic Project. P.zza S. Giovanna D’Arco, ore 21:30.

Sab 24: “Mediterraneo – Un Mare di Culture” – Spettacolo musicale “Sound(E)scape”, di e con il polistrumentista M. Piccione, col patrocinio dell’Ass. Reg. Autonomie Locali e Funzione Pubblica. Piazza P. Impastato, ore 21:30.

Dom 25: Rassegna musicale “Tanti modi di dire Sax”: Concerto jazz di Orazio Maugeri Duet, a cura di Moger Arte & Cultura. Piazza G. Strada, ore 21:30.

Lun 26: Madonie Folk Festival – Festival itinerante. Tappa finale Isnello. Visite guidate, degustazioni, intrattenimento musicale, a cura della Proloco Isnello APS. Concerto “Bella Sicilia” – Mindeci Music Show, serata musicale e ballo liscio con canto e poesia. Piazza P. Impastato, ore 21:30.

mer 28-gio 29: Sias2 – Sicilian Inner Areas Summer School (vaporizing cultural heritage through community engagement) – UniPa.

Mer 28: Cinema “Sotto un Cielo di Stelle”. CATS (2019) Film musicale di T. Hooper. Piazza S. Giovanna D’Arco, ore 21:30.

Gio 29: ITINERA – Concerto “Piazzola and Friends” con il Sicily Ensemble. A cura di Ass. Lympha, Piazza P. Impastato, ore 21:30.

Ven 30: ITINERA – Conferenza/Concerto “Dalle Stelle al Desiderio. Il simbolismo dell’Arcano XVII. La Stella dei Tarocchi di Marsiglia”, col M. Gianni Gebbia e Diego Spitalieri. A cura di Ass.Lympha. SS. Annunziata, ore 19:00.

sab 31: Mediterraneo Un Mare di Culture. “L’accoglienza e l’Inclusione”. Dibattito e animazione con la partecipazione del SAI della Città Metropolitana di Palermo. Piazza G. Strada, ore 18.00.Ven 23: Spettacolo di Musica e Parole “Ogni Felicità sui vostri cammini” della Band Liquid Moon Acoustic Project. Piazza S. Giovanna D’Arco, ore 21:30.

SETTEMBRE

Dom 1: Mediterraneo Un Mare di Culture. Isole esperienziali. Laboratori artigianali e gastronomici, con la partecipazione dei giovani isnellesi, della Comunità di Piano Torre e del SAI – Palermo. Piazza dei Caduti, a partire dalle ore 17.30. Concerto MARNOSTRUM ENSEMBLE Piazza P. Impastato, ore 21.30. Col patrocinio dellAss. Reg. Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Gio 5, Ven 6, Sab 7: Festeggiamenti in onore di San Nicolò di Bari, Patrono di Isnello

In programma, escursioni ed esperienze naturalistiche a cura della Proloco Isnello APS

Attività presso il GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, per info www.galhassin.it

Il Sindaco

Marcello Catanzaro Sindaco

L’Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano