Kart Day memorial Mimmo Colantoni a Castelbuono il 23 giugno 2024

Il 23 giugno 2024, Castelbuono ospiterà il “Kart Day Memorial Mimmo Colantoni” presso l’area artigianale. L’evento inizierà con le iscrizioni dalle 7:30 alle 9:00, seguite dalle prove libere fino alle 11:00. Alle 11:00 avrà inizio l’attesa esibizione di kart, in onore di Mimmo Colantoni.

L’evento, organizzato dal Motorsport Club Castelbuono, promette emozioni e spettacolo per appassionati e famiglie. Per iscrizioni e informazioni, contattare il 389 806 8969 o info@motorsportclubcastelbuono.com. Non mancate a questa giornata di adrenalina e divertimento, un omaggio a un grande appassionato di motori.