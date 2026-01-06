La Consulta Giovanile incontra il Movimento per il Diritto a Restare: dialogo e confronto sul futuro dei territori

La Consulta Giovanile di Castelbuono promuove un momento di incontro e riflessione dedicato ai temi centrali del futuro delle comunità locali, invitando in particolare i giovani castelbuonesi e madoniti a partecipare all’incontro con il Movimento per il Diritto a Restare.

L’iniziativa si propone come uno spazio aperto di dialogo, confronto e formazione, nel quale sarà possibile discutere delle problematiche legate allo spopolamento, all’emigrazione forzata e alle difficoltà che interessano i territori interni, con l’obiettivo di stimolare consapevolezza e partecipazione attiva.

Nel corso dell’incontro verrà presentato anche il Patto Per Restare, documento elaborato dal Movimento per il Diritto a Restare, che ha già raccolto un ampio consenso e numerose adesioni in tutta la Sicilia, diventando un punto di riferimento nel dibattito sul diritto a vivere e costruire il proprio futuro nei luoghi d’origine.

L’appuntamento è fissato per il 9 gennaio alle ore 17:00, presso la Sala Morici, all’interno del Museo Naturalistico di Castelbuono. Il programma dettagliato della serata sarà diffuso nei prossimi giorni.

Un’occasione importante per riflettere insieme sul presente e sul futuro delle nostre comunità.