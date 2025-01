La cooperativa Aquilone sede di  SCU – Avviso – Bando Servizio Civile Universale 2024/25

La Società Cooperativa Sociale ONLUS “AQUILONE”, con sede legale a Castelbuono, quale Ente accreditato di Servizio Civile Universale, aderisce all’edizione 2024/25 che prevede la selezione di n. 62.549 operatori volontari di SCU, da impiegare in vari progetti.

La Cooperativa, nell’ambito del programma di attività UN PAESE PER I GIOVANI: LAVORI IN CORSO partecipa per il tramite di LEGACOOP SICILIA con il Progetto (codice PTCSU0004224011803NMTX) “HOPE diamo colore alla speranza” Settore A Assistenza e seleziona n. 5 operatori volontari di cui n. 2 posti di riserva per i GMO (Giovani con minori opportunità ed in particolare giovani con difficoltà economiche ISEE inferiore ai 15.000 euro)

Le sedi di realizzazione del progetto sono:

Comunità “Amuri” Via Mustafà, 13 Castelbuono (codice sede: 209712) per n. 2 operatori volontari di cui n.1 posto di riserva per GMO

Comunità “Aquilone” Via Mangano, 30 Castelbuono (codice sede: 209710) per n. 3 operatori volontari di cui n.1 posto di riserva per GMO

In allegato sono specificate la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza (entro e non oltre le ore 14:00 del 18 febbraio 2025).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (sui siti del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la guida per la compilazione e la presentazione della domanda on-line con la piattaforma DOL)

Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Il servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità, messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria vita a favore della collettività, un impegno solidaristico per il bene di tutti e di ciascuno. Esso rappresenta per i giovani un’occasione formativa ed educativa di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro.

In allegato troverete la scheda di sintesi relativa al progetto e il bando.