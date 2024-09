La Costituente accanto agli organizzatori dell’Ypsigrock

La lettura del post, pubblicato pochi giorni fa nel profilo Facebook dell’Yspigrock Festival, lascia aperti alcuni dubbi (o forse no?) sulla natura di quella scaltrezza e di quell’ingiustizia da cortile, lamentate nel post stesso e causa di un disagio tale da indurre gli organizzatori dell’Ypsigrock a ipotizzare l’impensabile: la sospensione della manifestazione per il 2025! Parole dure, per un grido di denuncia che richiama la politica e le istituzioni alla responsabilità di tutelare il patrimonio di esperienza, di competenze, di prestigio e di successi dell’Ypsigrock, ormai stabilmente fra i migliori e più influenti Festival d’Europa. Dicevamo dei dubbi, ma ci sono pure delle certezze: anche solo immaginare di poter disperdere tutto ciò, significa che chi di dovere, quindi la politica ai vari livelli, ha fatto volutamente troppo poco, se gli organizzatori, pur straordinariamente bravi, hanno denunciato una certa solitudine.

La Costituente per la Castelbuono di domani si dichiara totalmente solidale con lo staff dell’Ypsigrock Festival e, offrendo il proprio contributo anche politico come forza consiliare, auspica che si possano dissipare presto quelle nubi che offuscano la splendida e irrinunciabile realtà dell’Ypsigrock.