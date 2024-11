la Costituente per la Castelbuono di domani presenta il libro di Antonio Mazzeo

DOVE VA LA SCUOLA ITALIANA? ALLA GUERRA…

Contemporaneamente alla progressiva privatizzazione e precarizzazione del sistema educativo, si assiste oggi a un soffocante processo di militarizzazione delle istituzioni scolastiche e degli stessi contenuti culturali e formativi. Come accadeva ai tempi del Fascismo, le scuole tornano a essere caserme, mentre le caserme si convertono in aule e palestre per formare lo studente-soldato, votato all’obbedienza perpetua.

La scuola va alla guerra di Antonio Mazzeo è il titolo del libro che la Costituente per la Castelbuono di domani presenterà sabato 23 novembre, alle ore 17, presso la sala P. Lorenzo Marzullo, alla Badia.

Antonio Mazzeo è giornalista e saggista, impegnato nei temi della pace e del disarmo, dell’ambiente e della lotta alle criminalità organizzate. Ha pubblicato numerosi saggi sui conflitti nell’area mediterranea e sulla presenza delle basi USA e NATO in Italia. È tra i promotori dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università; una rete nazionale in cui intellettuali, docenti universitari e insegnanti di vari ordini si impegnano a monitorare e denunciare la deriva militarista nei luoghi della formazione. Questo lavoro vuole contribuire alle campagne nazionali che puntano al disarmo e alla smilitarizzazione dell’istruzione, a sostegno della pace, delle libertà di espressione e insegnamento, della scuola pubblica e dei valori fondamentali di uguaglianza formale e sostanziale e di giustizia sociale.

Mimma Conoscenti e Francesco Di Garbo dialogheranno con l’autore.