La Costituente ringrazia la comunità castelbuonese: insieme per la Pace

Ieri, 9 novembre 2024, a Castelbuono abbiamo scritto una bella pagina di storia: un’intera comunità unita per la PACE. “Una manifestazione, per quanto sentita, per quanto chiassosa, non può fermare le guerre. Ma può fermare il torpore, la tentazione al disinteresse se, istintivamente, pensiamo che Gaza, Beirut, Kiev, il Donetsk, la Cisgiordania e i tanti teatri di guerra (le guerre dimenticate!) nel sud del mondo, in fondo siano lontani da noi. Ma la sofferenza dei popoli che li abitano, per quanto lontani da noi, deve essere la nostra!”

Queste parole hanno aperto l’evento promosso dalla Costituente, presto diventato uno spazio per tutti: dalle associazioni e forze politiche che vi hanno aderito, ai liberi cittadini che hanno scelto di partecipare. Molti si sono uniti, anche solo per un momento, fermandosi durante una passeggiata pomeridiana, o partecipando idealmente col cuore, pur non essendo fisicamente presenti.

L’evento, un Flash Mob in Piazza Margherita, è stato come una “messa laica” in pacifica concomitanza con la celebrazione che don Pino (che ringraziamo per l’amplificazione!) stava officiando nella vicina Matrice Vecchia.

Tante testimonianze, molti giovani, diversi striscioni, qualche bandiera, un microfono, e una sentita commozione. La parola “PACE” ha riecheggiato più volte, espressa in modi diversi, come è giusto e bello che sia. Pace come sentimento che si è fatto largo tra rabbia ed emozioni suscitate dal conflitto russo-ucraino, dalla furia omicida di Netanyahu, dall’industria delle armi, da una politica debole o complice, dalle sofferenze del popolo palestinese, vittima di un vero e proprio genocidio, e dalla condanna di ogni violenza.

Tutto questo si è svolto sotto un cielo nuvoloso che ha trattenuto la pioggia fino alla fine.

Lo scopo di sensibilizzare le persone sul valore della pace è un esercizio quotidiano di impegno civico che, anche se non ferma le guerre, può formare cittadini migliori.

Grazie a tutti: Agesci Castelbuono, ANPI Isnello Madonie, Azione Cattolica S. Antonino, CGIL, Partito Democratico Castelbuono, Comitato Zahar, Consulta Giovanile di Castelbuono, M5S Castelbuono e Pro Loco.

Oggi e sempre, PACE nel mondo.

