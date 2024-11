La nostalgia di Dio nella cultura contemporanea: presso la parrocchia Maria SS. della Lettera a Finale il ciclo di incontri “Dialoghi in parrocchia”

La nostalgia di Dio nella cultura contemporanea: dialoghi in parrocchia

La parrocchia Maria SS. della Lettera a Finale ospiterà un ciclo di incontri culturali e spirituali di grande interesse, curati dal prof. Giuseppe Savagnone e dal prof. Marcello Briguglia. Gli appuntamenti, dal titolo “La nostalgia di Dio nella cultura contemporanea. Dialoghi in parrocchia”. In basso locandina con tutti i dettagli.

Il terreno decisivo dove si è consumata la frattura tra vangelo e vita sociale è quello della cultura. Uno sguardo attento sulla realtà ci dice che siamo immersi in un clima che si potrebbe definire post-cristiano, perché, se pure risente in qualche modo dell’originaria prospettiva religiosa, la declina attraverso il filtro dell’illuminismo e del liberalismo. Di qui la necessità di fare spazio alla capacità dei cristiani di impegnarsi in un grande sforzo di creatività culturale, essenziale per il mondo e, allo stesso tempo, per assolvere in esso la loro missione.

(Giuseppe Savagnone)