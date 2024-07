La Pro Loco Castelbuono aderisce alla protesta delle AVIS

Leggiamo nei blog del territorio e nel sito della fondazione G. Giglio di Cefalù che siamo in emergenza per la raccolta sangue e che detta situazione (appello del direttore dell’unità complessa di medicina trasfusionale dell’Asp 6, Teresa Barone) potrebbe rallentare la programmazione delle attività chirurgiche. Il Presidente Albano raccoglie l’appello della dottoressa Barone e invita anche noi cittadini a recarsi al centro trasfusionale dell’Asp 6, ubicato all’interno del Giglio e a donare.

Non capiamo e vorremmo capire:

dalla Fondazione Giglio viene lanciato un S.O.S. per la carenza di sangue ma la stessa Fondazione Giglio non provvede a rinnovare la convenzione con le AVIS di Castelbuono, Isnello, Collesano, San Mauro Castelverde.

Non capiamo inoltre l’invito a donare solamente presso il centro trasfusionale di Cefalù o presso le sedi di raccolta sangue Thalassa di Termini Imerese o attraverso le unità di raccolta mobile dell’Avis Provinciale di Palermo e di Gangi…mentre le AVIS di Castelbuono, Isnello, Collesano, San Mauro Castelverde che insieme riuscivano a raccogliere ben 600 sacche di sangue sarebbero state stoppate.

Restiamo in fiduciosa attesa che le autorità preposte a tutti i livelli (sindaci-autorita’ sanitarie locali, AVIS provinciale e regionale, assessorato regionale sanità) affrontino e risolvano il problema e che informino le proprie cittadinanze sullo stato dell’arte di detta emergenza.

Sommessamente si ritiene che una tempestiva informazione istituzionale potrebbe evitare l’insorgere di un allarme sociale per una tale vitale tematica.