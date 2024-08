La Pro Loco Castelbuono organizza Torneo di Ping Pong

Oggi, con quaranta milioni di giocatori stimati a livello agonistico e addirittura trecento milioni di giocatori amatoriali di cui un’enorme parte cinese, il ping pong è lo sport più praticato al mondo.

Facile da giocare anche per i principianti e divertente, il ping pong riesce a unire generazioni e culture, il che lo rende perfetto per passare ore in allegria con amici e famiglia tutto l’anno.

È uno sport aggregativo, per costruire gruppo.

La Pro loco continua nella sua mission di agevolare tanti piccoli momenti e, venendo incontro agli stimoli provenienti da tanti giovani soci, curerà l’organizzazione di un torneo di tennis da tavolo per il 29 agosto, ore 17.30, presso l’ex chiesa del Monte.