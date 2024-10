Lab&Talk: futuro e presente dell’Intelligenza Artificiale, il 16 novembre a Castelbuono per parlare di AI, tra miti e realtà

Sabato 16 novembre a Castelbuono si svolgerà l’evento Lab&Talk: futuro e presente dell’Intelligenza Artificiale, organizzato dall’associazione Social Green Hub nell’ambito della VII Edizione del Festival delle Filosofie. L’evento si terrà presso i locali del museo Francesco Minà Palumbo nel suggestivo Chiostro di San Francesco e rappresenta un’occasione unica per esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale (AI) con l’aiuto di esperti del settore.

L’AI rappresenta una delle innovazioni più dirompenti del nostro tempo, ma il dibattito su di essa è spesso offuscato da timori e distopie. Questa iniziativa, tramite una divulgazione chiara e accessibile, mira a smontare miti e distorsioni sull’AI, presentandola come un’opportunità per disegnare un futuro più inclusivo e sostenibile. Si cercherà di fornire una visione equilibrata e consapevole sull’AI, analizzandone criticamente i benefici e i potenziali rischi nei suoi molteplici ambiti di applicazione.

Durante la mattina, si svolgerà un workshop, a cura di Edgemony, per fornire ai partecipanti una panoramica introduttiva sui fondamenti dell’AI, aiutandoli così a comprendere e a contestualizzare le discussioni più approfondite che seguiranno nella seconda parte della giornata. Edgemony è un hub tecnologico nato a Palermo nel 2020 con l’obiettivo di accelerare la crescita di studenti, professionisti e aziende attraverso percorsi di formazione specifici sugli ambiti Digital e Tech.

Nel pomeriggio, seguirà un talk con una serie di interventi da parte di speaker autorevoli su diversi aspetti relativi al mondo dell’AI. Più nel dettaglio, interverranno:

Luca Marseglia , Lead Data Scientist da San Diego (California, US), in passato post-doc presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT);

, Lead Data Scientist da San Diego (California, US), in passato post-doc presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT); Federico Roberti e Mirea Migali , rispettivamente co-founder e caporedattrice di SiamoZeta, il media di informazione della GenZ con sede a Roma;

e , rispettivamente co-founder e caporedattrice di SiamoZeta, il media di informazione della GenZ con sede a Roma; Avv. Antonino La Lumia , presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, presso cui presiede il tavolo istituzionale “Giustizia e Intelligenza Artificiale”;

, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, presso cui presiede il tavolo istituzionale “Giustizia e Intelligenza Artificiale”; Marco Montagna , medico ricercatore presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (UniSR) in cui si occupa delle applicazioni dell’AI in medicina;

, medico ricercatore presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (UniSR) in cui si occupa delle applicazioni dell’AI in medicina; Pierpaolo D’Odorico , co-founder e CEO di Datapizza, tech community che si distingue per il suo approccio divulgativo, capace di raccontare come la tecnologia sta trasformando il mondo;

, co-founder e CEO di Datapizza, tech community che si distingue per il suo approccio divulgativo, capace di raccontare come la tecnologia sta trasformando il mondo; Matteo Flora, fondatore di The Fool, società leader nel campo della Reputazione Digitale e noto per il suo video-podcast Ciao, Internet! in cui racconta come la Rete ci cambia.

Per visualizzare il programma completo e per rimanere aggiornati, è possibile consultare i social di Social Green Hub o visitare la pagina web dedicata.

Per poter partecipare è necessario registrarsi all’evento almeno 48 ore prima. I posti disponibili sono limitati: 40 per il workshop mattutino e 100 per il talk pomeridiano.

In fase di registrazione, sarà anche possibile sostenere l’organizzazione con una donazione.Partecipando e sostenendo questa iniziativa contribuirà ad organizzare in futuro appuntamenti simili, per continuare a ragionare sulle sfide contemporanee e a costruire comunità sempre più informate e consapevoli.