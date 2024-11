L’Azienda Bergi ottiene le Tre Spighe. I complimenti dell’amministrazione comunale

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’offerta di ospitalità turistica nella nostra comunità è uno dei punti di forza del turismo a Castelbuono. Oltre ad apprezzare il patrimonio monumentale e culturale del nostro paese, i turisti cercano eventi culturali, rassegne e attività promozionali.

Un’ottima ospitalità è fondamentale, come dimostra la nota ricevuta dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che ci comunica che l’Azienda Bergi ha ottenuto le Tre Spighe per la sua attività agrituristica. Questo riconoscimento evidenzia come il lavoro svolto in questi anni, in sinergia tra tutti i protagonisti dell’attività sociale ed economica del paese, ci permetta di raggiungere ottimi risultati, valorizzando l’offerta culturale e turistica di

Castelbuono.

L’Amministrazione Comunale si complimenta con la famiglia Di Garbo-Sottile per il riconoscimento ricevuto.