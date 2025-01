Le Associazioni Pro Loco APS e S. Anna per la Missione Carità e Speranza di Biagio Conte

Continuiamo a prenderci cura della gente che soffre. I volontari della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte hanno urgente bisogno di aiuto. Ognuno di noi può contribuire donando, ad esempio, giubbotti e coperte, abiti e calzature nuove od in buono stato per uomini, donne e bambini. Tanti abbiamo gli armadi pieni e ciò che è superfluo per noi per molti sfortunati può essere una questione di vita o di morte.

Nei locali di via Dafni 5 i volontari della Pro Loco e dell’Associazione S. Anna saranno presenti da domani, 25 fino al 30 gennaio dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per ricevere le donazioni.