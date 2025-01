Le “Giornate della Memoria”: ogni giorno, per non dimenticare Castelbuono 26 -27 Gennaio 2025

In occasione del “Giorno della Memoria”, che ogni anno, il 27 gennaio, ricorda l’abbattimento delle porte del campo di sterminio di Auschwitz e la scoperta dell’orrore della Shoah e dell’Olocausto, Castelbuono si unisce al mondo intero nel ricordare le vittime di uno dei momenti di più totale annichilimento del senso di umanità della nostra storia.

Anche quest’anno, il Comune di Castelbuono, le sue istituzioni e le associazioni operanti nel nostro territorio propongono un calendario di iniziative che si terranno il 26 e il 27 Gennaio.

Il primo evento sarà tenuto Domenica 26 Gennaio, alle ore 17.00 nella sala Marzullo: “Mai più! Contro tutti i genocidi”, a cura della Consulta Giovanile di Castelbuono, del Museo Civico di Castelbuono, del Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”, degli alunni dell’ I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” e dell’Associazione Padre Lorenzo Marzullo. Proiezioni video, letture teatrali e interventi musicali comporranno un itinerario imperniato sul valore della memoria come strumento per riconoscere le pagine più cupe della storia umana, non già a scrittura ultimata, ma nel momento stesso in cui – ahinoi – vengono scritte, dove a farne i conti è sempre la povera gente.

Il secondo evento, conclusivo di questo ciclo, sarà tenuto Lunedì 27 gennaio, alle ore 17:00, presso la sala Morici (Museo Naturalistico “F. Mina’ Palumbo”): “Shoah: le parole per non dimenticare”, a cura della Biblioteca Comunale “Antonio Castelli”, del Centro Polis Castelbuono, delle Associazioni AUSER, “Castelli Di Pace”, C.eR.eS., CO.TU.LE.VI., Pro Loco Castelbuono con il contributo musicale degli allievi dell’Accademia di arti musicali “Primo Spazio“. Attraverso una metodologia interattiva, verrà costruito un vero e proprio “alfabeto della memoria”, per promuovere nella comunità un’occasione di pensiero e riflessione sulle parole della Shoah e sulla lezione umana che quella tragedia del secolo scorso ci ha lasciato in eredità.