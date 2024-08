Le passeggiate dell’invisibile. Incontri e spettacoli tra i boschi delle Madonie

Un progetto partecipativo promosso dal Museo Civico di Castelbuono con un calendario di passeggiate accompagnate da artisti, performer, musicisti nel Parco delle Madonie

Continua il percorso esperienziale nell’ambito del progetto partecipativo L’Orto dell’Arte, promosso dal Museo Civico di Castelbuono, che invita il pubblico a vivere l’arte nella natura del Parco delle Madonie.

La passeggiata si snoda su sentieri facilmente percorribili e sarà condotta da un artista con il coordinamento artistico dell’APS Il Cinghiale e la Balena e offriranno l’opportunità di esplorare il bosco in modo consapevole e creativo.

Il terzo appuntamento de Le passeggiate dell’invisibile prevede la partenza da Rifugio Crispi, Piano Sempria con direzione Agrifogli Giganti. Al termine della passeggiata, i partecipanti saranno invitati a prendere parte a un picnic condiviso. Ognuno è incoraggiato a portare qualcosa da condividere con gli altri partecipanti, creando così un momento di convivialità e socialità.

Dopo il picnic, tutte e tutti avranno l’opportunità di assistere allo spettacolo dell’artista Matteo Cionini “Da qui non scendo”, spettacolo di narrazione che invita all’amore e al rispetto per la natura e per le persone, offrendo al contempo un potente incentivo alla lettura di un grande classico della letteratura.

Incontro a partecipazione gratuita.

È gradita la prenotazione

inviando una mail all’indirizzo: ilcinghialeelabalena@gmail.com

INFO Appuntamento:

domenica 1settembre 2024 ore 9.30

Partenza da Rifugio Crispi, Piano Sempria .

POSIZIONE APPUNTAMENTO

https://maps.app.goo.gl/nncezSr2A7wHy88j6

Si consiglia abbigliamento adeguato con scarpe da trekking

Da qui non scendo!

Spettacolo di Matteo Cionini

Spettacolo liberamente tratto dal Barone Rampante di Italo Calvino.

Biagio Piovasco di Rondò è alla ricerca di suo fratello Cosimo; l’incontro con il pubblico diventa l!occasione per raccontarne le incredibili gesta, circondato da una suggestiva scenografia di alberi-libri!

Uno spettacolo di narrazione con mimo, clown, teatro di figura e un coinvolgimento costante del pubblico.

GUARDA L’ANTEPRIMA DELLO SPETTACOLO