“Lo sport che unisce”: torna l’evento di solidarietà a Castelbuono il 27 agosto

Dopo le prime tre edizioni, torna, martedì 27 agosto, presso il Campetto Totò Spallino, l’evento “Lo sport che unisce”, una giornata di sport all’insegna della solidarietà organizzata dalla Consulta Giovanile di Castelbuono in collaborazione con l’associazione Kairòs.

La manifestazione quest’anno sarà dedicata a Medici Senza Frontiere.

Chi vuole partecipare può iscriversi o iscrivere la propria squadra entro le ore 18 di giorno 26 agosto contattando i numeri riportati sulla locandina.

I tornei di calcetto, tennis, pallavolo e ping pong inizieranno alle ore 17:30, mentre dalle ore 20 inizierà il torneo di basket.

La quota di partecipazione per giocare è di €5. Per chi desidera assistere alle partite, sarà possibile lasciare all’ingresso un’offerta libera.

L’intero ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, un’organizzazione umanitaria non governativa che fornisce soccorso sanitario ed assistenza a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Nello specifico, il ricavato sarà finalizzato al sostegno dei presidi sanitari di Gaza.

Grazie a quanti contribuiranno!