“L’omaggio dei Fiasconaro” a San Francesco Patrono d’Italia. Il prossimo 4 ottobre in Assisi

Quest’anno in Assisi, il prossimo 4 ottobre nella festa di San Francesco, sarà di turno la Regione siciliana per l’accensione della Lampada Votiva e l’offerta dell’olio che arde sulla Tomba del Santo.

La cerimonia ogni anno viene celebrata in forma solenne, da quando Pio XII nel 1939 proclamò San Francesco Patrono d’Italia. Da quella data, ogni anno a turno fra le 20 Regioni italiane, il Sindaco del capoluogo della Regione accende la Lampada e offre l’olio a nome di tutti i Comuni d’Italia.

L’evento richiama nella città del Poverello migliaia di fedeli, le Autorità locali e i Vescovi della Regione con iniziative artistiche, culturali e religiose, occasione per far conoscere le grandi potenzialità della Regione.

Già in Sicilia sono in cantiere diverse manifestazioni promosse da Comuni, dalla Regione, dalle Diocesi e dai frati francescani di Sicilia e saranno presenti in Assisi tre mila siciliani pellegrini per rendere omaggio al Patrono d’Italia.

Ma oltre ai fedeli, saranno presenti 200 Sindaci siciliani, le Delegazioni ufficiali della Regione Siciliana guidata dal Presidente Renato Schifani, del Comune di Palermo guidata dal Sindaco Roberto Lagalla, i 18 Vescovi delle Diocesi siciliane, guidati dal Presidente della Conferenza Episcopale siciliana Mons. Antonino Raspanti.

In rappresentanza della Famiglia Francescana saranno presenti i 4 Ministri Generali degli Ordini francescani, i Provinciali della Sicilia e numerosi frati che guidano i pellegrini delle varie chiese francescane e i fedeli delle 18 diocesi.

Il programma prevede per il 3 ottobre pomeriggio a Santa Maria degli Angeli la sfilata dei Gonfaloni dei Comuni partecipanti e la Celebrazione del Vespro nella Basilica della Porziuncola. Il 4 ottobre, alle ore 9, dalla piazza del Comune di Assisi si snoderanno per le vie della città i 200 Gonfaloni con i rispettivi due Vigili Urbani e tutte le Delegazioni. Alle ore 10, in diretta TV su RAI1, sarà trasmessa la solenne concelebrazione presieduta dal Presidente dei Vescovi di Sicilia Mons. Raspanti. Durante il rito il Sindaco del capoluogo Lagalla accenderà la Lampada Votiva con l’offerta dell’olio e reciterà la preghiera al Patrono d’Italia a nome dei Comuni italiani.

Dopo i riti nella Basilica Superiore, dalla loggia della Basilica Inferiore si terranno i messaggi all’Italia da parte del Presidente della Regione Sicilia Schifani, del Rappresentante del Governo Italiano Davide Rondoni e del Ministro Generale dei frati Conventuali Fra Carlos Trovarelli.

A conclusione dell’evento, le delegazioni con 500 invitati saranno ospiti del Custode del Sacro Convento nel grande refettorio dei frati e come omaggio al Patrono d’Italia l’Azienda dolciaria castelbuonese dei Fratelli Fiasconaro, donerà ad ogni ospite un mini-panettone con ingredienti dell’agro-alimentare siciliano e confezionato con l’immagine del Poverello di Assisi in apposita confezione-regalo.

P. Paolo Fiasconaro, francescano conventuale