M5S Castelbuono: destinati 180.000 € al restauro del Ponte Panarello e del Ponte Vecchio su emendamento dell’onorevole Adriano Varrica

Il Movimento 5 Stelle di Castelbuono partecipa alla cittadinanza la propria soddisfazione per la prima opera pubblica che si realizzerà grazie al lavoro del gruppo locale e all’azione del movimento in sede regionale. Nella finanziaria appena approvata alla Regione Sicilia è stato infatti approvato un emendamento, presentato dall’onorevole Adriano Varrica, per finanziare con un investimento di 180.000 € il progetto di restauro del Ponte Panarello e del Ponte Vecchio.

Il progetto è stato redatto dall’arch. Adele Di Galbo circa 20 anni fa e verrà sottoposto a un adeguamento dei prezzi che si spera consenta di far rientrare entrambe le opere nel finanziamento.

Il Ponte Panarello è un ponte a schiena d’asino, con arco a tutto sesto, che attraversa il torrente San Calogero. Il Ponte Vecchio attraversa il fiume Castelbuono, all’altezza dell’antica trazzera della Fiumara. Di struttura simile al Ponte Panarello è in uno stato di maggiore degrado. Entrambi i ponti sono di epoca medievale e testimoniano antichi collegamenti per i commerci dell’antico borgo di Ypsigro.

Potere intervenire sui due ponti significa recuperare un pezzo della nostra storia e contribuire alla rivalutazione architettonica e naturale di due dei più begli ambienti fluviali di Castelbuono.

Il Movimento 5 Stelle è orgoglioso di potere agire nell’interesse comune pur nelle limitate risorse di cui dispone.