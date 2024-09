Madonie, inaugurato il Pollina Adventure Park

Si aggiunge un nuovo tassello all’offerta turistica nel Parco delle Madonie, in Sicilia. È infatti stato inaugurato, oggi, il Pollina Adventure Park, realizzato nel bosco di Serradaino, nel territorio del Comune di Pollina, nel versante nord costiero del Parco delle Madonie, che abbraccia anche il Geopark Unesco. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Pollina Pietro Musotto, il Senatore Raul Russo, il presidente dell’Unione dei Comuni delle Madonie, Luigi Iuppa, il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, il presidente del Consorzio turistico Piercalogero D’Anna.



“Un altro tassello per il potenziamento dell’offerta turistica locale, destinato a implementare anche il sistema di fruizione all’interno del Geoparco Madonie, rafforzando nei residenti e fruitori i concetti di identità, appartenenza e consapevolezza del valore di questo territorio”, ha commentato il Commissario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone al taglio del nastro.



“Il Pollina Adventure Park -spiega uno dei soci del progetto, Giovanni Nicolosi – presenta percorsi acrobatici per bambini ed adulti, e una parete per arrampicata che supera i 10 metri di altezza. Inoltre è presente anche il tiro con l’arco e tanti percorsi trekking, mountain-bike e nordic-walking. Gli stessi percorsi possono essere fruiti dai diversamente abili motori grazie all’utilizzo della jolette”.

Il bosco di Serradaino si affaccia sulla costa madonita, tra la più belle del mar Tirreno, tra Pollina e Cefalù.

“Al termine di un lungo iter, è per noi una grande soddisfazione arrivare al traguardo odierno”, ha spiegato il Sindaco di Pollina Pietro Musotto.



” Questo Parco Avventura -ha concluso Musotto- rappresenta un importante elemento nell’offerta del turismo esperienziale per i visitatori di Pollina e Finale, ma non solo”.