Maltempo: pioggia e freddo, prima neve a Piano Battaglia. Immagini dalle webcam

L’ondata di maltempo, accompagnata dall’abbassamento delle temperature, sta determinando preziose precipitazioni a carattere di rovescio sparse in tutto il comprensorio madonita, A Piano Battaglia la neve è caduta in discrete quantità. In basso le webcam, offerte da Weather Sicily, che in tempo reale riprendono lo spettacolo.

In particolare, la prima webcam è posizionata nei pressi della chiesetta della Madonna delle Nevi con vista sul pianoro principale, la seconda si trova posizionata nei pressi della Battaglietta, mentre la terza offre una panoramica (al momento nebbiosa) sulla Mufara .