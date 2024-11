Mario Cicero eletto presidente del Gal Madonie

Come riporta Madoniepress.it, alla fine a spuntarla nella corsa a tre per la presidenza del Gal Madonie è stato il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero. L’assemblea si preannunciava complessa, ma una proposta avanzata da uno dei sindaci eletti la scorsa settimana nel direttivo del Gruppo di Azione Locale, Gil Cortina, ha contribuito a risolvere la situazione. Cortina ha suggerito ai tre candidati di uscire dall’aula per consentire agli altri membri del direttivo una discussione più franca e serena. Al rientro dei candidati, i consiglieri del Gal hanno comunicato che, per l’80%, la candidatura più apprezzata era quella di Cicero. Così, con l’astensione della BCC delle Madonie, il direttivo ha eletto Mario Cicero presidente, mentre Croce Scelfo (membro della parte privata in quota BCC Madonie) è stato scelto come vicepresidente.