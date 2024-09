Museo F. Minà Palumbo. Fuori Museo. Chiusi per restyling, aperti alla comunità

Il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo si prepara a un’importante fase di restyling e, mentre all’interno saranno in programma i lavori per un corposo rinnovamento, il Museo non si ferma. Nasce così l’iniziativa “Fuori Museo”, programma itinerante che porta fuori dalle sue mura e declina in modi eterogenei la missione museale. Attraverso una serie di eventi che spaziano dall’arte alla scienza, il Museo promuove il suo dialogo con il territorio e la comunità, mantenendo vivo il legame con la natura e la storia delle Madonie.

Settembre e ottobre 2024 saranno mesi pieni di attività coinvolgenti, in cui il Museo si farà “itinerante”, portando arte, scienza e storie direttamente sul territorio.

Calendario delle attività:

Rammemor-Azioni

13-20 settembre 2024 – Eremo di Liccia

Residenza d’artista con Cetty Previtera, Piero Roccasalvo RUB, Samantha Torrisi e Giuseppe Vassallo. Gli artisti e le artiste sono chiamati a creare opere ispirate al paesaggio madonita, alla ricerca e all’esempio di Minà Palumbo, per contribuire alla costruzione di una pinacoteca naturalistica del Museo.

A cura di Francesco Piazza

Details

28 settembre, ore 16.30

Site specific di rigenerazione urbana partecipativa

Passeggiata con partenza da Piazza Matteotti

A cura di Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu

Il Cinghiale e la Balena.

Prenotazioni: ilcinghialeelabalena@gmail.com

Verso un nuovo Museo Minà Palumbo

5 ottobre 2024

Sala Consiliare – Via S. Anna 25

Convegno sui lavori di rinnovamento in corso al museo naturalistico FMP

Fiume Pollina. Open rivers program

6 ottobre 2024

Presentazione dei risultati del progetto

Sala Consiliare – Via S. Anna 25

A cura di Collettivo Rewild Sicily

Aromatiche Madonie

20 ottobre, ore 10.00

Casa Speciale

Mostra e Convegno Scientifico

Le aromatiche per la biodiversità, l’alimentazione, la salute e lo sviluppo del territorio